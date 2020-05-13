В Беларуси 25 825 человек с COVID-19. Прирост за сутки — 952 случая

В Беларуси на 13 мая зарегистрированы 25 825 человек инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения. Суточный прирост — 952 новых случая COVID-19. Суточный прирост сохраняется на прежнем уровне.



С начала эпидемии выздоровели и выписаны 7711 пациента, у которых ранее был обнаружен COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 пациентов, в том числе четверо за последние сутки.

Всего, в Беларуси было проведено 296 380 тестов на коронавирус.

