В разгар эпидемии Витебск готовится к «Славянскому базару»

Недавно в Минске завершилось крупное массовое мероприятие — парад в честь Дня Победы. Но зачем же останавливаться на достигнутом, подумали в Витебске. В нашем городе началась активная фаза подготовки к следующему масштабному мероприятию — знаменитому «Славянскому базару в Витебске». Фестиваль «Славянский базар» пройдет с 13 по 21 июля в Витебске.

Никто не задавался вопросом о возможной отмене мероприятия. Спокойно воспринимают ситуацию витебляне, ведь нет же акций протеста, нет петиций. Вот против парада в Минске подписи собирали, нашлось 7300 несогласных. Правда подписи людей так сказать «выбросили» за ненадобностью, а парад провели. Собралось более 15000 участников. Нет данных, чтобы кто-то заразился COVID-19 во время парада. Вот в России вирус действует иначе. Там на репетиции парада заразились коронавирусом 350 курсантов и офицеров. У нас все иначе.

По Витебску расклеены афиши, активно продаются билеты. Стоимость билетов варьируется от 20 до 220 рублей.

По словам директора фестиваля Глеба Лапицкого, на «Славянском базаре» ждут Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе и Дмитрия Маликова. Никто из артистов пока не отказался от участия в фестивале.