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Отставного полковника российской полиции оштрафовали за участие в несанкционированном мероприятии в Поставском районе

Витебская область
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Суд Поставского района штрафовал бывшего полковника российской полиции Андрея Новикова за участие в несанкционированном мероприятии в Поставском районе. Суда Новиков дожидался в местном изоляторе, куда его определили.

Напомним, что Новиков был задержан 8 мая за то, что он прокомментировал ситуацию в регионе в интервью блогеру Сергею Тихановскму, который недавно получил 15 суток ареста. Новиков неосторожно сравнил состояние экономики региона во времена СССР и после 25 лет правления президента Лукашенко.

Суд Поставского района посчитал, что когда собираются 2 и более человек, это уже является несанкционированной массовой акцией. Именно в участии в несанкционированном массовом мероприятии Новикова признал виновным судья. Новиков признан виновным в административном правонарушении, сообщает правозащитный сайт «Витебская вясна». На основании статьи 23.34 КаАП он оштрафован на 810 рублей.

Напомним, после серии встреч с блогером Тихановским по всей Беларуси прошли массовые задержания. Более 120 человек были задержаны. В Витебске, Орше, Полоцке, Новополоцке, Глубоком, Поставах и по всей стране осудили участников встреч с блогером Тихановским. Среди «виновных» есть и журналисты.

Напомним, что Тихановский заявил о своем желании выдвинуться на пост президента. Однако зарегистрироваться он вряд ли сможет, потому что срок регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты заканчивается, а Тихановский все еще находится в изоляторе.

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Отставного полковника российской полиции оштрафовали за участие в несанкционированном мероприятии в Поставском районе

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    Антон

    Беспредел конкретный) Если мы с друзьями втроём решим бутылку раздавить, это будет несанкционированной массовой акцией?

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