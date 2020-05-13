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Туристическая база появится в Полоцком районе на месте бывшего оздоровительного лагеря «Орленок»

Витебская область
Опубликовано

Спальный корпус и хозпостройка бывшего оздоровительного лагеря «Орленок» в деревне Казимирово Полоцкого района проданы, сообщает комитет «Витебскоблимущество», который организовал аукцион.

Здание было продано с четвертого раза. Ранее объект трижды выставлялся на продажу с аукциона. Продать удалось лишь со значительным дисконтом — 80% оценочной стоимости. Претендентов было трое. В итоге здание купил житель Новополоцка Александр за 16100 рублей. Он сообщил, что планирует использовать спальный корпус в качестве базы отдыха. Для развития туристического комплекса он планирует использовать потенциал озера Скоброе, которое находится поблизости. Озеро нередко используется для проведения соревнований любителей спортивной рыбалки. В соседнем Казимирово сохранился парк и имение конца XIX — начала XX веков.

Инвестор выкупал объекты бывшего пионерлагеря уже давно, пишет БелТА. Теперь он владеет четырьмя зданиями на данной площадке. Земельный участок для обслуживания недвижимости предоставлен инвестору в аренду сроком на 50 лет.

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витебскоблимущество Казимирово Новости Новополоцк Орленок Скоброе
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