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Старшеклассница из Витебска выступит на молодежной конференции [email protected]

Анонсы
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Масштабная интеллектуальная конференция для молодежи [email protected] состоится в столице 19 сентября. На ней свои идеи в сфере технологий, экологии, инклюзии и культуры представят десять школьников со всей страны – финалисты конкурса «Першыя», среди которых 9-классница из Витебска. Конкурс проводится компанией А1 при поддержке организаторов TEDxMinsk.

Регистрация на [email protected] уже началась. Вход свободный. Все спикеры будут выступать по-белорусски.

Возможность презентовать свои проекты во всемирно известном формате TED получили ученики 9-х, 10-х и 11-х классов. Жюри конкурса «Першыя» отсмотрело более сотни видеозаявок и выбрало десять лучших идей. Их авторы и выйдут 19 сентября в знаменитый красный круг TED з 10-минутной речью, которую уже сейчас готовят вместе с менторами – представителями белорусского сообщества TED. Среди участников:

  • Самуил Алексин (Минск, 11 класс);
  • Павел Ананич (Могилев, средняя школа №21, 11 класс);
  • Елизавета Гринюк (Слуцк, средняя школа №11, 10 класс);
  • Анастасия Кундир (Витебск, средняя школа №12, 9 класс);
  • Константин Мулица (Ивье, гимназия №1, 10 класс);
  • Денис Рабчук (Брест, гимназия №1, 10 класс);
  • Ангелина Себик (Гомель, гимназия №10, 10 класс);
  • Виктория Сидоренко (Гомель, средняя школа №44 имени Н.А. Лебедева, 10 класс);
  • Софья Федченко (Минск, гимназия №4, 9 класс);
  • Екатерина Янголь (Крево, средняя школа, 11 класс).

Конференция [email protected] пройдет в Беларуси во второй раз и является частью всемирного движения TED в нашей стране. По традиции речи всех спикеров будут звучать по-белорусски, так как одна из целей проекта – расширение использования белорусского языка и его известности в международном пространстве.

«У белорусской молодежи есть много необычных и полезных идей, а глобальная миссия TED как раз и состоит в том, чтобы их распространять. Мы предлагаем подросткам возможность поделиться своими задумками и быть услышанными. На конференции выступят авторы действительно интересных проектов. Они много готовились, учились ораторскому мастерству, и их выступление во всемирно известном формате может стать вдохновляющим примером для других школьников», – отметил Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 – генерального партнера конференции [email protected]

Социально-образовательный проект «Першыя» проводится компанией А1 при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, а также организаторов конференций TEDxMinsk.

Это конкурс ярких идей поколения Z, объявленный в октябре 2019 года для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов. На протяжении учебного года школьники разрабатывали свои проекты в четырех тематических направлениях – «Экология», «Технологии», «Инклюзия» и «Культура», а также участвовали в креатонах в Минске, Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно. Специально для конкурсантов был запущен первый белорусскоязычный подкаст для молодежи, в котором профессионалы из разных сфер делились советами по запуску и презентации проектов.

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