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В Докшицком районе мужчина пытался убить приятеля ради автомобиля

Закон
Опубликовано

В Докшицком районе мужчина пытался убить приятеля, чтобы завладеть его автомобилем — подержанным Opel Astra. Об этом сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области Наталия Гаврилюк, передает БелТА.

Фигурантом дела стал официально неработающий молодой человек 1995 года рождения, ранее судимый за корыстные преступления и имевший перед своим знакомым долг в Br150. Парень решил завладеть его машиной, чтобы поправить личное финансовое состояние. Зная, что знакомый приедет к нему на авто, позвонил и предложил зайти для передачи долга. При встрече же убедил под различными предлогами проехаться по маршруту, конечной точкой которого стал город Глубокое. В безлюдном месте мужчина напал с ножом на приятеля, ранив в шею. Тот смог вырваться и побежал в сторону жилых домов, в одном из которых горел свет. На подворье злоумышленник вновь нагнал его и попытался довести начатое до конца, однако потерпевший на этот раз смог вырвать нож из рук нападавшего и скрутить его до приезда правоохранителей. Милицию вызвали хозяева дома.

За покушение на убийство и разбой суд приговорил жителя Докшицкого района к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях строго режима и штрафу в размере Br5,4 тыс. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

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