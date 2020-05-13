﻿﻿ Оффшорный Кипр — второй по величине инвестор в экономику Беларуси. А куда утекают капиталы из нашей страны | vkurier.by

Оффшорный Кипр — второй по величине инвестор в экономику Беларуси. А куда утекают капиталы из нашей страны

деньги
Опубликовано

Иностранные инвесторы за январь-март 2020 года вложили $2,8 млрд инвестиций в реальный сектор экономики (кроме банков), сообщили в Национальном статистическом комитете, передает БелТА.

Основными инвесторами организаций Беларуси были субъекты хозяйствования России (35,7% от всех поступивших инвестиций), Кипра (15%) и Австрии (8,4%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $2,1 млрд, или 75,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.

В первом квартале из Беларуси ушло за рубеж $1,5 млрд. Именно столько организации Беларуси (кроме банков) отправили в иностранные юрисдикции, оформив их как «инвестиции». Кто же эти крупные инвесторы не уточняется. Известно, что белорусский бизнес свободными капиталами не обладает, нет в стране олигархов, сидящих на трубе, а основные сектора экономики находятся в подавленном состоянии по многих причинам. Из прибыльных отраслей можно вспомнить разве что ИТ.

Куда же утекают белорусские капиталы? Больше всех белорусские компании поддержали экономику России. Субъектам хозяйствования России направлено $1,2 млрд (81,4% от всех направленных инвестиций), Украины (6,1%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (5,2%). Отмечается, что на долю прямых инвестиций приходилось 95,6% всех направленных инвестиций за рубеж.

С учетом озвученных данных, Беларусь является чистым инвестором российской экономики, то есть больше денег уходит в Россию, чем поступает оттуда. Однако с учетом того, что оффшорный Кипр является пристанищем серых российских капиталов, можно считать, что сколько денег вводится в Беларусь, столько и выводится из нее. Другие иностранные инвесторы совершенно не заметны на фоне российско-кипрских. Таким образом, налицо абсолютный дисбаланс. В этой сфере нет и не намечается диверсификации. Зависимость от российского капитала безусловная. Кроме того, российские организации контролируют многие белорусские компании, поэтому могут без труда изменить баланс в свою пользу.

Какими компаниями в Российской Федерации владеет белорусский бизнес не известно. Вероятно, никакими. «Белорусские инвестиции» — это по большей части деньги российских владельцев белорусских компаний. Таким образом, белорусский бизнес едва ли контролирует в России сколько-нибудь крупные активы.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

13-15 мая в Витебской области ожидаются заморозки

13-15 мая в Витебской области ожидаются заморозки

Витебский горисполком просит людей помочь деньгами на питание медиков, работающих с коронавирусом

Рекордная смертность от коронавируса зафиксирована в Беларуси сегодня

В Витебской области 20% медработников, переболевших коронавирусом, вышли на работу

Кто будет баллотироваться на выборах на пост президента Беларуси — список кандидатов

Более трех лет проведут в колонии угонщики «жигулей» из Полоцка

В Докшицком районе мужчина пытался убить приятеля ради автомобиля

В Могилеве поезд проехал над уснувшим между рельсами мужчиной

Завтра в Витебской области будет холодно и мокрый снег

Туристическая база появится в Полоцком районе на месте бывшего оздоровительного лагеря «Орленок»

Отставного полковника российской полиции оштрафовали за участие в несанкционированном мероприятии в Поставском районе

Витебск Витебская область инвестиции
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Туристическая база появится в Полоцком районе на месте бывшего оздоровительного лагеря «Орленок»
Спальный корпус и хозпостройка бывшего оздоровительного
0111
Витебский горисполком просит людей помочь деньгами на питание медиков, работающих с коронавирусом
Продолжается сбор денег в помощь медикам, противостоящим
1622
В Витебской области стабильная ситуация на рынке труда
В Витебской области по итогам работы за январь —
0191
149 организаций и физических лиц поддержали витебских медиков, перечислили деньги — список
В связи с эпидемиологической ситуацией в Витебске проводится
0504
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)