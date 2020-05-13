Оффшорный Кипр — второй по величине инвестор в экономику Беларуси. А куда утекают капиталы из нашей страны

Иностранные инвесторы за январь-март 2020 года вложили $2,8 млрд инвестиций в реальный сектор экономики (кроме банков), сообщили в Национальном статистическом комитете, передает БелТА.

Основными инвесторами организаций Беларуси были субъекты хозяйствования России (35,7% от всех поступивших инвестиций), Кипра (15%) и Австрии (8,4%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $2,1 млрд, или 75,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.

В первом квартале из Беларуси ушло за рубеж $1,5 млрд. Именно столько организации Беларуси (кроме банков) отправили в иностранные юрисдикции, оформив их как «инвестиции». Кто же эти крупные инвесторы не уточняется. Известно, что белорусский бизнес свободными капиталами не обладает, нет в стране олигархов, сидящих на трубе, а основные сектора экономики находятся в подавленном состоянии по многих причинам. Из прибыльных отраслей можно вспомнить разве что ИТ.

Куда же утекают белорусские капиталы? Больше всех белорусские компании поддержали экономику России. Субъектам хозяйствования России направлено $1,2 млрд (81,4% от всех направленных инвестиций), Украины (6,1%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (5,2%). Отмечается, что на долю прямых инвестиций приходилось 95,6% всех направленных инвестиций за рубеж.

С учетом озвученных данных, Беларусь является чистым инвестором российской экономики, то есть больше денег уходит в Россию, чем поступает оттуда. Однако с учетом того, что оффшорный Кипр является пристанищем серых российских капиталов, можно считать, что сколько денег вводится в Беларусь, столько и выводится из нее. Другие иностранные инвесторы совершенно не заметны на фоне российско-кипрских. Таким образом, налицо абсолютный дисбаланс. В этой сфере нет и не намечается диверсификации. Зависимость от российского капитала безусловная. Кроме того, российские организации контролируют многие белорусские компании, поэтому могут без труда изменить баланс в свою пользу.

Какими компаниями в Российской Федерации владеет белорусский бизнес не известно. Вероятно, никакими. «Белорусские инвестиции» — это по большей части деньги российских владельцев белорусских компаний. Таким образом, белорусский бизнес едва ли контролирует в России сколько-нибудь крупные активы.