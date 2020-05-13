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В Лиозно из горящего дома спасатели вытащили женщину, ее сын выскочил сам

Пожар
Опубликовано

12 мая в горпоселке Лиозно Витебской области произошел пожар.

Сообщение поступило в МЧС в 13:11. Обратившаяся гражданка рассказала о пожаре дома по улице Черняховского.

По прибытии к месту вызова наблюдалось задымление внутри деревянного дома.

Хозяйка дома, 1934 г.р., пенсионерка, проживает с сыном, 1961 г.р. На момент возникновения пожара хозяева находилась в доме, сын хозяйки дом покинул самостоятельно.

Работниками МЧС в составе звена ГДЗС спасена. Ее вынесли прямо из горящей комнаты. Она лежала на полу, пребывая в сознании. Спасатели передали женщину медикам. Она получила ожоги правой голени 1-2 степени (2% тела). Бригадой скорой медицинской помощи госпитализирована в Лиозненскую центральную районную больницу, сообщили в МЧС.

В результате пожара в доме повреждены стены, пол, имущество.

Причина пожара устанавливается.

В Лиозно из горящего дома спасатели вытащили женщину, ее сын выскочил сам

В Лиозно из горящего дома спасатели вытащили женщину, ее сын выскочил сам

В Лиозно из горящего дома спасатели вытащили женщину, ее сын выскочил сам

В Лиозно из горящего дома спасатели вытащили женщину, ее сын выскочил сам

Все фото МЧС

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пожар
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