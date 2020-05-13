Более 80 благородных оленей заселили в леса Лепельского района

В леса Лепельского района сегодня заселили 83 благородного оленя, сообщили в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении, сообщает БелТА.

Крупная партия животных была закуплена лесхозом по госпрограмме «Белорусский лес» в конце прошлого года по тендеру и содержалась в вольерах для адаптации к новым условиям обитания и обретения оленями «чувства дома».

«К сегодняшнему событию готовились заранее: уже неделю кормушки животных были переставлены ближе к воротам вольеров, а сегодня с утра их перетянули за ограждение. После традиционного кормления животные отправились в ближайшие леса осваивать новую территорию», — рассказали специалисты.

Чтобы олени остались обитать в пределах охотничьих угодий лесхоза, поблизости (в пределах 2-3 км) для них оборудовали кормушки. Подкормку на этих площадках будут вести некоторое время сейчас, чтобы животные легче адаптировались, и зимой при сложных погодных условиях.

По учетным данным весенней переписи лесных обитателей, на территории Витебской области обитают около 12,2 тыс. лосей, 4,9 тыс. оленей, почти 19,2 тыс. косуль, 280 волков и другие основные виды животных.