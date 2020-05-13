Более трех лет проведут в колонии угонщики «жигулей» из Полоцка

Прокуратура Полоцкого района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего и 26-летнего жителей Полоцка, которые угнали автомобиль, сообщил помощник прокурора Полоцкого района Роман Гурченок, пишет БелТА.

Пьяные мужчины в ноябре прошлого года сначала молотком разбили стекло в «жигулях» и забрались в салон. Они пытались завести автомобиль, но не удалось — замкнуло рулевое колесо. Затем обвиняемые направились к другой машине, снова разбили стекло, соединили провода замка зажигания и угнали авто. Через некоторое время их задержали правоохранители.

Суд Полоцкого района и Полоцка приговорил одного из угонщиков к трем годам и четырем месяцам, второго — к трем годам и трем месяцам исправительной колонии в условиях строго режима.

Приговор суда вступил в законную силу.