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В Могилеве поезд проехал над уснувшим между рельсами мужчиной

Общество
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8 мая в Могилеве поезд проехал над спящим на рельсах мужчиной. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

«Грузовой поезд двигался из Могилева в Жлобин. В составе поезда было 100 вагонов. При проезде перегона Могилев-2 — Буйничи машинист увидел, что в колее железнодорожного пути лежит человек. Расстояние до него было около 200 метров», — сообщили правоохранители.

При виде спящего на рельсах человека, машинист вынужден был применить экстренное торможение. Полная остановка подвижного состава произошла, в момент, когда над мужчиной находился пятый вагон состава. Однако, «потерпевший» даже не заметил движения поезда, он продолжал спать.

Специалисты локомотивной бригады помогли 69-летнему могилевчанину придти в себя. Далее его передали сотрудникам скорой. Он был доставлен в больницу. Медики не обнаружили телесных повреждений у «спящего на рельсах».

Однако, в отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях за нахождение на путях в неустановленном месте и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

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В Могилеве поезд проехал над уснувшим между рельсами мужчиной

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