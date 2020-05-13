В Могилеве поезд проехал над уснувшим между рельсами мужчиной

8 мая в Могилеве поезд проехал над спящим на рельсах мужчиной. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

«Грузовой поезд двигался из Могилева в Жлобин. В составе поезда было 100 вагонов. При проезде перегона Могилев-2 — Буйничи машинист увидел, что в колее железнодорожного пути лежит человек. Расстояние до него было около 200 метров», — сообщили правоохранители.

При виде спящего на рельсах человека, машинист вынужден был применить экстренное торможение. Полная остановка подвижного состава произошла, в момент, когда над мужчиной находился пятый вагон состава. Однако, «потерпевший» даже не заметил движения поезда, он продолжал спать.

Специалисты локомотивной бригады помогли 69-летнему могилевчанину придти в себя. Далее его передали сотрудникам скорой. Он был доставлен в больницу. Медики не обнаружили телесных повреждений у «спящего на рельсах».

Однако, в отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях за нахождение на путях в неустановленном месте и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.