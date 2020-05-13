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Центр культуры «Витебск» проведет онлайн вечер китайской культуры

Анонсы
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Центр культуры «Витебск» и филиал «Центр национальных культур» в рамках проекта «Искусство не имеет границ», посвященный национальной культуре разных стран, представители которых проживают в нашем городе.

15 мая 2020 года в 18:00 в Центре культуры «ВИТЕБСК» состоится онлайн-вечер китайской культуры.

Студентки 4 курса факультета подготовки иностранных граждан Витебского государственного университета имени П.М. МАШЕРОВА ЧЭНЬ Сыин и ХУАН Пуци выступят с музыкальной программой, в которой исполнят китайские произведения на народном инструменте гучжэн, пишут «Витьбичи».

Также в рамках онлайн-вечера пройдёт настоящая китайская чайная церемония «РЕКОЕ». Во время трансляции Вы сможете узнать тонкости и секреты культуры традиционного чаепития. Ведь это не просто регламентированный порядок действий, а настоящий медитативный ритуал, требующий применения специальной посуды и инструментов.

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Китай культура
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