Центр культуры «Витебск» проведет онлайн вечер китайской культуры

Центр культуры «Витебск» и филиал «Центр национальных культур» в рамках проекта «Искусство не имеет границ», посвященный национальной культуре разных стран, представители которых проживают в нашем городе.

15 мая 2020 года в 18:00 в Центре культуры «ВИТЕБСК» состоится онлайн-вечер китайской культуры.

Студентки 4 курса факультета подготовки иностранных граждан Витебского государственного университета имени П.М. МАШЕРОВА ЧЭНЬ Сыин и ХУАН Пуци выступят с музыкальной программой, в которой исполнят китайские произведения на народном инструменте гучжэн, пишут «Витьбичи».

Также в рамках онлайн-вечера пройдёт настоящая китайская чайная церемония «РЕКОЕ». Во время трансляции Вы сможете узнать тонкости и секреты культуры традиционного чаепития. Ведь это не просто регламентированный порядок действий, а настоящий медитативный ритуал, требующий применения специальной посуды и инструментов.