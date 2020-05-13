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В Витебской области 20% медработников, переболевших коронавирусом, вышли на работу

Здоровье
Опубликовано

20% медработников, которые были инфицированы коронавирусом, выздоровели, в том числе и от пневмоний, и приступили к работе. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.

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При этом общее количество болевших медиков в регионе не называется. Последний раз информацию о количестве заболевших в Витебской области Минздрав сообщал 18 апреля. О заболевших медиках Витебска сообщений нет давно. Месяц назад их было 38.

Ситуацию с заболеваемостью пневмониями в Витебске и области Вишневецкий оценил как стабильную, с незначительным снижением.

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