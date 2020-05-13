Витебский горисполком просит людей помочь деньгами на питание медиков, работающих с коронавирусом

Продолжается сбор денег в помощь медикам, противостоящим COVID-19, на счет, который в середине апреля открыл Витебский горисполком. Тогда стартовала акция по сбору средств для питания медиков, приобретения дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.



Пока помогли 150 организаций и граждан. Примечательно, что почти все организации — государственные учреждения. Среди них много детских садов и школ. Вероятно, государственные учреждения действуют согласно указаний вышестоящего руководства. Можно ли назвать это благотворительностью, ведь «основной чертой благотворительности является добровольный выбор вида, времени и места, а также содержания помощи».

Частные компании и физические лица в этом списке стоят особняком. Именно они являются благотворителями с большой буквы и в полном смысле этого слова, потому что они жертвуют свои деньги, а не чужие (например, бюджетные).

К сожалению, подмена понятий является распространенным явлением в нашем информационном пространстве. Для чего происходит имитация положительных явлений, таких как, например, благотворительность, не понятно. Ведь вполне очевидно откуда «ноги растут». Давайте говорить прямо. Если это государственная поддержка, то это прекрасно, за это большое спасибо. Однако государственное финансирование медицины — прямая обязанность чиновников, а никак не их благотворительность.

В рамках указанной акции ежедневно ОАО «Витмил» обеспечивают питанием более 500 человек, в том числе за счет собственных средств. Однако, как с сожалением отмечает официальное издание «Витьбичи», «собранных на благотворительном счете средств недостаточно для продолжения бесперебойной организации питания работников учреждений здравоохранения«.

Давайте еще раз: «нет средств на бесперебойное питание медиков»…

Сумму, которую удалось собрать Витебскому горисполкому за месяц, не озвучивают. Однако, из сказанного выше становится очевидно, что сумма небольшая, и она давно закончилась, потому что «средств недостаточно для продолжения бесперебойной организации питания работников учреждений здравоохранения«.

Шокируют субботники, на которые выводят врачей. Это еще один вид добровольно-принудительной «благотворительности» по-совдеповски.

Каждый житель Витебска теперь может самостоятельно выставить оценку работы органов власти по обеспечению медиков — героев нашего времени.

С другой стороны, инициативы, которые олицетворяют действительную благотворительность, добиваются существенно больших результатов. Например, в рамках одной частной инициативы по сбору средств «Дыши легко, Витебск» было собрано 74500 рублей, которые получили две больницы Витебска на приобретение необходимого оборудования.

Еще один пример частной благотворительной инициативы — благотворительный аукцион «ДЗЯКУЙ!». В помощь всем сотрудникам медицинских учреждений, которые борются с распространением COVID-19, было собрано и передано 37000 рублей.

Но государственные структуры со своей задачей финансирования медицины, к сожалению, не справляются.

«К сожалению, собранных на благотворительном счете средств недостаточно для продолжения бесперебойной организации питания медработников, противостоящих COVID-19. Просим принять участие в акции и перечислить денежные средства на благотворительный счет», — обращается к витеблянам горисполком.

Медики ждут вашей помощи!

Банковские реквизиты:

Расчетный счет BY21BLBB 36 420 390 380 994 002 944, УНП 390 380 994, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, БИК банка BLBBBY2X.

Получатель платежа: государственное учреждение здравоохранения «Витебская городская центральная поликлиника».

Назначение платежа: для организации питания медицинского персонала.