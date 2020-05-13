Двух молодых людей задержали с наркотиками в Новополоцке

7 мая в Новополоцке около семи часов вечера были задержаны с наркотиками двое местных жителей 1995 и 1985 года рождения.
Молодые люди были задержаны на лестничной площадке 1-го этажа одного дома по улице Блохина.
Задержания прошли в рамках проведения оперативных мероприятий по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.
В рамках досмотра у одного из парней в кармане брюк нашли и изъяли два небольших пакетика с неизвестным порошком. Как выяснилось по результатам проведения экспертизы, в свертках находились наркотические вещества амфетамин и мефедрон.
В отношении молодых новополочан следователи возбудили уголовное дело по части первой 328-й статьи.