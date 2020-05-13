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Пресс-секретарь Путина Песков заболел коронавирусом

Коронавирус
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заразился COVID-19. Об этом журналистам сообщил он сам.

Ранее другие члены правительства России заболели коронавирусом: премьер-министр России Михаил Мишустин и министр культуры федерации Ольга Любимова. Они покинули свои рабочие кабинеты и проводят «самолечение» в условиях самоизоляции. Песков, в отличие от них, госпитализирован.

О состоянии здоровья Владимира Путина ничего не сообщается. Однако известно, что он давно самоустранился в своей резиденции и никого не принимает. Страной управляет по интернету, международные вопросы решает с помощью телефона.

Вскоре после Пескова о своей болезни рассказала российская фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента России.

По ее словам, она уже идет на поправку.

«Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи», — рассказа фигуристка.

По ее словам, у Пескова ситуация немного сложнее, поэтому он находится под присмотром врачей в больнице.

Как сообщалось ранее, Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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