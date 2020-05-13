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Чем удивит туристов национальный парк «Браславские озера»?

Здоровье
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Национальный парк «Браславские озера» заботится о создании условий для отдыха. Каждый год он увеличивает количество туристических стоянок, которые оборудует на своей территории в самых прекрасных уголках, где соседствуют чистые озера и леса, песчаные пляжи и обустроенность быта.

Чем удивит туристов национальный парк «Браславские озера»?
Фото «Витебские вести»

В 2020-м к услугам отдыхающих 77 таких мест отдыха. Шесть будут принимать гостей в первый раз. На туристической карте появились «Беларусачка», «Песняры», «Каляда», «Купальская ноч», «Талака»… Планируется строительство стоянок общего типа «Молодежная» и «Семейная». Уже два года Национальный парк осваивает береговую линию озер Струсто и Снуды, реконструировал ранее действовавшие стоянки и строит новые. Посмотреть на этот уголок отправилась вместе с заместителем генерального директора Нацпарка Александром Волошиным и начальником отдела туризма Юлией Павловской.

Чем удивит туристов национальный парк «Браславские озера»?
Национальный парк «Браславские озера». Фото «Витебские вести»

Проезжаем родник «Окменица» и поворачиваем в сторону горы Маяк – это места, известные многим белорусам. Здесь у подножия  высокого холма асфальтированная дорога заканчивается. Еще несколько лет назад дальше к стоянкам «Маяк», «Обсерватория» и к «Переволоке», расположенными за ней, нужно было добираться по проселку, преодолевая крутые склоны, пишут «Витебские вести». Теперь туда ведет хорошая дорога, вдоль которой по берегам двух озер раскинулись зоны отдыха. Это маленькие комфортабельные деревеньки, условия в которых позволяют жить большими компаниями или обособленно. Как это сделать на практике, показала на примере стоянки «Обсерватория» Юлия Павловская.

– Здесь одновременно может отдыхать 12 человек, сообщила она. – Но если хочется обособленности, можно жить и меньшим составом, выбрав себе домик-палатку, беседку, каждая из которых имеет свое кострище, мангал, скамейку, выход к воде.

Деревянные домики-палатки с настилом для сна, противомоскитными сетками на дверях – ноу-хау браславского отдыха на природе. Как и пирсы, которыми обзавелись здесь все стоянки.

На «Обсерватории» среди сосен спрятались банька, туалеты и контейнеры для мусора. Уютно, красиво, здорово.

Эти преимущества давно оценили отдыхающие. Заказы расписаны задолго до начала сезона. Не исключение и этот год, по словам Юлии Павловской, на лето остались свободными только несколько окошек.

Приятный сюрприз ожидает туристов за «Обсерваторией». В узком месте между озерами Струсто и Снуды раскинулась на белом песке среди стройных можжевельников еще одна стоянка под названием «Перетяг». 26 беседок, кострища, скамейки, мангалы, пляжи. Но кроме традиционного обустройства она имеет две парковки для машин, спортплощадку и игровую площадку для детей, место для спуска на воду моторных лодок. Здесь будет работать служба проката лодок, катамаранов и велосипедов.

Эта стоянка – новый шаг в повышении комфортности отдыха на природе, в расширении услуг.

Александр Волошин и Юлия Павловская рассказали о создании в этом районе новых экологических троп и велосипедных маршрутов, организации досуга отдыхающих. Многое меняется в парке с учетом требований времени и предпочтений людей. Отдых на турстоянках – только часть рекреационной деятельности организации, которая предлагает поселиться на базах, посетить сафари-парк. Каждый может выбрать то, что ему интересно.

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