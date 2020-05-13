В апреле на Витебщине 5 тысяч человек перенесли вирусные пневмонии

Ситуация с заболеваемостью пневмониями на 11 мая в Витебске и области стабильная, с незначительным снижением, сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.



По словам главы облздрава, 20% медработников, которые были инфицированы коронавирусом, выздоровели, в том числе и от пневмоний, и приступили к работе. При этом общее количество болевших медиков в регионе не называется. Данную информацию «фильтрует» Минздрав. Последний раз информацию о количестве заболевших в Витебской области ведомство сообщало 18 апреля.

5 тысяч человек в апреле перенесли вирусные пневмонии. Сейчас для желающих из этой категории организуют реабилитацию в санатории «Железнодорожник» (здесь будет 219 коек). Курс восстановления рассчитан на 10−12 дней с упором на дыхательную гимнастику.

От долечивания пневмоний освободили санаторий «Летцы», который в пик эпидемии во второй половине апреля задействовали под эти цели, сообщил Вишневецкий «Витьбичам»

Пока сохранит инфекционный профиль городская больница № 1: санобработку здесь проводят поэтажно.

С 8 мая вновь принимает пациентов с респираторной заболеваемостью областной специализированный центр, который первым вступил в борьбу с эпидемией.

Хирургический корпус областного онкодиспансера с 18 мая после дезинфекции вернут к профильной работе. Готовить к операциям пациентов будут в терапевтическом отделении.