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В апреле на Витебщине 5 тысяч человек перенесли вирусные пневмонии

Здоровье
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Ситуация с заболеваемостью пневмониями на 11 мая в Витебске и области стабильная, с незначительным снижением, сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.

По словам главы облздрава, 20% медработников, которые были инфицированы коронавирусом, выздоровели, в том числе и от пневмоний, и приступили к работе. При этом общее количество болевших медиков в регионе не называется. Данную информацию «фильтрует» Минздрав. Последний раз информацию о количестве заболевших в Витебской области ведомство сообщало 18 апреля.

5 тысяч человек в апреле перенесли вирусные пневмонии. Сейчас для желающих из этой категории организуют реабилитацию в санатории «Железнодорожник» (здесь будет 219 коек). Курс восстановления рассчитан на 10−12 дней с упором на дыхательную гимнастику.

От долечивания пневмоний освободили санаторий «Летцы», который в пик эпидемии во второй половине апреля задействовали под эти цели, сообщил Вишневецкий «Витьбичам»

Пока сохранит инфекционный профиль городская больница № 1: санобработку здесь проводят поэтажно.

С 8 мая вновь принимает пациентов с респираторной заболеваемостью областной специализированный центр, который первым вступил в борьбу с эпидемией.

Хирургический корпус областного онкодиспансера с 18 мая после дезинфекции вернут к профильной работе. Готовить к операциям пациентов будут в терапевтическом отделении.

— Затем вернется к обычной работе областная клиническая больница, которая нам очень нужна: она многопрофильная, с высокотехнологичными методами лечения. Сейчас приостанавливаем госпитализацию новых пациентов в нефрологический корпус, затем на очереди — урологический. Пока количество пневмоний снижается не такими темпами, чтобы было можно сделать это быстро, — сказал Михаил Вишневецкий.

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