Первый беспилотный электробус протестировали в «Великом камне»

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин и руководство Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» протестировали беспилотный автобус на электрическом ходу. Это первый в нашей стране образец такого транспорта, сообщили в пресс-службе Миноблисполкома, передает БелТА.

Электробус разработан по технологии ученых из Сингапура. Максимальная скорость, которую может развить прототип, составляет 40 км/час. Правда, безопасная эксплуатационная скорость ниже — около 25 км/час. Запас хода — порядка 180 км. Полная зарядка займет не более 4 часов.

Как пояснил Александр Турчин, работа над таким транспортом началась еще в конце 2019 года, когда определились, где будут делать тестовые зоны 5G. «Одна из идей как раз и заключалась в том, чтобы посмотреть, как в индустриальном парке будет работать беспилотный транспорт. Сегодня был первый опыт, но я думаю, это только начало», — добавил он.

По мнению председателя Миноблисполкома, коммерческая эксплуатация беспилотного транспорта возможна уже в скором будущем: прежде всего нужно отработать технологию на территории индустриального парка. Далее представители ГАИ изучат вопрос, посмотрят, что нужно изменить в законодательстве для организации коммерческой эксплуатации беспилотников.

«Кроме того, по проекту реконструкции трассы М3 Минск — Витебск мы планируем (и, думаю, нас поддержит глава государства) обустроить выделенные полосы для общественного транспорта. На мой взгляд очевидно, что в перспективе эти полосы можно использовать для беспилотного транспорта. Кажется, что это далекое будущее, но на самом деле это наше настоящее», — сказал Александр Турчин.

В целом за подобными цифровыми технологиями будущее. «Дистанционное обучение, онлайн-доставки и другие сервисы и ранее присутствовали в нашей жизни. Но сейчас они развиваются взрывными темпами. Несомненно, будущее за цифровизацией. И наша задача — не упустить это будущее, ведь это перспективы в том числе и для роста экономики», — считает губернатор.

Также глава области провел рабочую встречу с руководством индустриального парка. Стороны обсудили реализованные и перспективные проекты, а также актуальное положение дел в инновационном кластере. «Для меня вдвойне приятно сегодня здесь оказаться. Прошло пять лет, как лидеры Беларуси и Китая посетили площадку. Это было как будто вчера. Я очень рад, что парк реализовывает многочисленные проекты. Как говорили тогда главы государств, «Великий камень» должен стать настоящей жемчужиной Шелкового пути. Я думаю, мы к этому движемся. В моем лице вы всегда имеете надежного партнера», — заключил Александр Турчин.