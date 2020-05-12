Прокуратура Витебской области: хозяйства АПК в период посевной кампании допускают нарушения в работе

Органы прокуратуры Витебщины в период посевной кампании 2020 года проанализировали положение дел на предприятиях АПК в части сохранности имущества, пресечения фактов бесхозяйственности, нерационального использования материальных и финансовых ресурсов, поддержания трудовой дисциплины и создания безопасных условий труда. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Установлено, что порой низкие темпы посевных работ в хозяйствах обусловлены среди прочего и непринятием их руководителями эффективных и своевременных мер к подготовке сельхозмашин к посевной кампании.

Так, из общего количества тракторов в регионе гостехосмотр прошли лишь 56%, из энергонасыщенных – 39%. Наиболее сложная ситуация – в организациях Шумилинского, Миорского, Лепельского, Поставского, Бешенковичского и Городокского районов.

Прокуроры зафиксировали факты, когда на сельхозработах использовали технику, не зарегистрированную в установленном порядке, не поставленную на баланс предприятий и не имевшую допуск к участию в дорожном движении.

В отдельных хозяйствах Глубокского, Оршанского и Шумилинского районов не налажена работа механизаторов, имелись нарушения трудовой и исполнительской дисциплины.

В Чашникском районе вскрыты случаи выпуска на линию водителей и трактористов без права управления соответствующими транспортными средствами.

Как оказалось, во многих организациях АПК области ослаблен контроль за состоянием охраны труда: не проводились инструктажи, предрейсовые медицинские обследования водителей, не отслеживалось использование спецодежды, в том числе в ходе сварочных работ.

Ремонтные мастерские не всегда были оборудованы санитарно-бытовыми помещениями, условия для соблюдения работниками правил личной гигиены не обеспечены. Те же сторожки в КУСХП им.Свердлова, ОАО «Птицефабрика Городок», СРДУП «Улишицы-Агро» Городокского района или ОАО «Доваторский», ОАО «Жвиранка» Шарковщинского района находились в антисанитарном состоянии.

В ряде хозяйств Бешенковичского, Чашникского и Шарковщинского районов нерачительно отнеслись к заготовке, внесению и сохранности минеральных удобрений. А в Докшицком и Толочинском районах низкими темпами шли работы по вывозке и внесению органики под весенний сев.

У прокуроров также вызвали нарекания вопросы сохранности и учета дизельного топлива в сельхозорганизациях Бешенковичского, Поставского и Полоцкого районов. Очевидно, что нарушения в этой сфере способны привести к хищениям ГСМ.

На некоторых предприятиях АПК Чашникского и Глубокского районов оставшийся после списания техники металлолом и использованные шины были разбросаны по территории мехдворов. К расположенным на таких мехдворах машинам, агрегатам и иным материальным ценностям часто мог быть неограничен доступ посторонних лиц.

Как пример нарушения в сфере сохранности собственности – механизаторы ОАО «Бешенковичский агросервис» оставили у дороги два задействованных в посевной кампании колесных трактора без охраны, с распахнутыми дверями и ключами в замке зажигания. По требованию прокурора Бешенковичского района виновных уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

А на землях сельскохозяйственного назначения УП «Борздовка-АГРО», расположенных вблизи д.Марковичи Оршанского района, фактически образовался мини-полигон твердых коммунальных отходов – прокуратура Оршанского района внесла на имя руководителя УП представление, взяв его исполнение на контроль.

В целях исправления недостатков и упущений в период посевной кампании территориальные прокуроры Витебщины внесли 20 представлений, инициировали привлечение 30 работников к дисциплинарной ответственности и 16 – к административной, сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Прокуратура Витебской области направила в Витебский облисполком информационную записку о выявленных нарушениях законодательства.

Надзорные мероприятия в организациях АПК будут продолжены.