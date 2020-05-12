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Глава ВОЗ позвонил Лукашенко

Здоровье
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 мая поговорил по телефону с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Руководитель ВОЗ попросил Лукашенко рассказать эпидемиологической ситуации в Беларуси. Он также поинтересовался, какая нужна стране помощь от Всемирной организации здравоохранения.

Лукашенко рассказал о стратегии противодействия распространению COVID-19, которая реализуется в Беларуси. Он подчеркнул, что беспокойство вызывает заболеваемость пневмониями.

«Бороться за каждую жизнь, ни в коем случае не допуская скачка уровня смертности», — такую задачу поставил перед медиками президент.

Лукашенко пригласил руководителя ВОЗ посетить Беларусь с визитом. Гебреисус согласился приехать после окончания пандемии.

Напомним, что с 8 по 11 апреля в Беларуси находилась специальная миссия ВОЗ, которую пригласил Лукашенко. Специалисты ознакомились с работой медиков, методами диагностики и лечения коронавирусной инфекции, принятыми в стране, и дали свое заключение. Эксперты ВОЗ рекомендовали белорусским властям отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе на 9 мая, но в Беларуси не стали обращать внимание на эти рекомендации. Парад прошел при полном скоплении людей, затем состоялась череда религиозных праздников, в которых участвовали десятки тысяч белорусов. Продолжаются массовые культурные, спортивные и общественно-политические мероприятия. Один лишь субботник собрал 2,3 миллиона человек.Естественно, на масштабных массовых мероприятиях невозможно обеспечить дистанцирование и соблюдение других санитарных норм, рекомендуемых ВОЗ.

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