149 организаций и физических лиц поддержали витебских медиков, перечислили деньги — список

В связи с эпидемиологической ситуацией в Витебске проводится значительная работа по предотвращению завоза, распространения случаев и защите населения от инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. В том числе Витебским горисполкомом объявлена акция по сбору средств для организации питания медицинских работников лечебных учреждений и приобретения необходимых дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

Витебский городской исполнительный комитет, учреждения здравоохранения города выражают глубокую признательность и искренне благодарят всех, кто принял участие в благотворительной акции и поддержал витебских медиков. Это 16 организаций, оказавших помощь материальными ценностями, 149 организаций и физических лиц, перечисливших денежные средства.

В рамках указанной акции ежедневно ОАО «Витмил» обеспечивают питанием более 500 человек, в том числе за счет собственных средств. К сожалению, собранных на благотворительном счете средств недостаточно для продолжения бесперебойной организации питания работников учреждений здравоохранения, противостоящих COVID-19, пишут «Витьбичи».

Просим принять участие в акции и перечислить денежные средства на благотворительный счёт:

р/c BY21BLBB 36420390380994001003, УНП 390380994, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, БИК банка BLBBBY2X

Получатель платежа: Государственное учреждение здравоохранения «Витебская городская центральная поликлиника».

Назначение платежа: для организации питания медицинского персонала.

Физические лица и организаций, оказавшие помощь витебским медикам (по состоянию на 8 мая 2020 года):

— Бабич В.В., Бабкова, Бакштай Н.В., Баран С.Н., Бартулева Е.Г., Беднякова Е.В., Бирюкова Т.Д., Буллах Т.А., Бурый Д.В., Гапоненко А.Л., Говриченко Н.И., Данилова А.И., Дергачева Е.Н., Дмитроченко О.С., Забело И.Р., Иванова Н.И., Иванова Т.С., Исакова Т.Ю., Казимирский Д.С., Когаленок Д.Н., Корбан Л.П., Красицкий В.А., Красовская Я.И., Кузминич Е.П., Легкоступова О.А., Лис И.И., Макарова Н.В., Мартинович А.Н., Науменко А.М., Овчарова М.С., Петров А.В., Пикалова В.Л., Сазон В.Ф., Сергеенко С.В., Станкевич С.В., Сугак И.В., Таирова Е.Н., Титов В.М., Цыркунова Н.С., Чеботарева И.Е., Шадрин Ю.М., Шиенок Н.А., Шнипов И.Е., Юзефович И.Г., а также 8 физических лиц, не указавших личные данные;

— ИП Глушнева Оксана Владимировна, ИП Трофимов Александр Олегович, ИП Дорогокупец Дмитрий Викторович, ИП Добыш Михаил Викторович, ИП Коледа Ю.А., ИП Сазонов С.Н., Витебский городской исполнительный комитет, администрация Первомайского района г. Витебска, администрация Железнодорожного района г. Витебска, редакция витебских городских газет «Витьбичи» и «Вечерний Витебск», областная газета «Витебские Вести», управление по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома, ГУ «ТЦСОН Первомайского района г.Витебска», ГУ «ТЦСОН Железнодорожного района г.Витебска», ИМНС по Первомайскому району г.Витебска, ООО «ИМПЭКС ИНВЕСТ», ЧПТУП «Поликом», ООО «ТРЕЙДВИТ», ООО Фирма «Новый ВЕК», ОАО «Витрембыт», госархив Витебской области, ГУО «Детская школа искусств им. А.В. Богатырева», ГУО «Детская школа искусств №1 г.Витебска», ГУО «Детская школа искусств №3 г.Витебска», ГУО «Детская школа искусств №4 г.Витебска», ГУО «Детская школа искусств №5 г. Витебска»,ГУО «Детская школа искусств №6 г. Витебска», отдел образования Витебского горисполкома, ГУО «Ясли-сад №7 г.Витебска», ГУО «Ясли-сад №20г.Витебска», ГУО «Ясли-сад №35 г.Витебска», ГУО «Ясли-сад № 41г.Витебска»,ГУО «Ясли-сад № 59г.Витебска»,ГУО «Ясли-сад №61 г.Витебска», ГУО «Ясли-сад №69 г.Витебска», ГУО «Ясли-сад №70 г.Витебска», ГУО «Ясли-сад №72 г.Витебска», ГУО «Ясли-сад №80 г.Витебска», ГУО «Ясли-сад №83 г.Витебска», ГУО «Ясли-сад №89 г.Витебска», ГУО «Ясли-сад №99 г.Витебска», ГУО «Ясли-сад №104 г.Витебска», отдел культуры Витебского горисполкома, ГУ Центр по обеспечения деятельности бюджетных организаций Первомайского района г.Витебска, ГУ «Культурно–исторический комплекс «Золотое кольцо г.Витебска «Двина», ИУ ИК №12, Витебская городская организация ОО «БРСМ», ГУО «Средняя школа №2 г.Витебска», ГУО «Средняя школа №6 г.Витебска», ГУО «Средняя школа №7 г.Витебска», ГУО «Средняя школа №15 г.Витебска», ГУО «Средняя школа №17 г.Витебска», ГУО «Средняя школа №26 г.Витебска», ГУО «Средняя школа №27 г.Витебска», ГУО «Средняя школа №29 г.Витебска», ГУО «Средняя школа №44 г.Витебска», ГУО «Гимназия №1 г.Витебска», ГУО «Гимназия №4 г.Витебска», ГП «ВПКиТС», Центральная городская библиотека им. М. Горького, ЧПУП «Валюрал», отдел спорта и туризма Витебского горисполкома, отдел архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома, Филиал «Витебские электрические сети» РУП «Витебскэнерго», Витебский городской центр коррекционного развивающего обучения, УО «Витебский государственный политехнический профессиональный лицей», УК «Музей Марка Шагала в Витебске», УК «Дворец культуры «Руба», ИУОТ №10 Удин МВД по Витебской области, П1Ю Администрации Железнодорожного района г.Витебска, ГУО «Витебский городской центр дошкольного образования детей и молодежи», ОАО «Витебский МЭЗ», ППО Главное статистическое управление Витебской области, Витебский филиал РУП «Белпочта», ГУ ГФСК Витебск, Витебский филиал БГАС, ИУ ИК №11, центр по обеспечению деятельности бюджета организаций Железнодорожного района г. Витебска, центр по обеспечению деятельности бюджета организаций Октябрьского района г. Витебска, Финансовое управление Витебского горисполкома, УКС Витебского облисполкома, ЧТУП «Политест», УК «Музей «Витебский центр современного искусства», ДЮСШ №3, Витебская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №1, СУ ФК «Витебск», филиал «Витебская ТЭЦ», РУП «Витебскэнерго», филиал ЭНЕРГОСБЫТ, СДЮШОР «Комсомолец» г.Витебска, ФСЗН Областное управление и другие.