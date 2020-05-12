В Витебской области в два раза снижены ставки единого налога для ИП и самозанятых граждан

На Витебщине ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан уменьшены в два раза на 2-й и 3-й кварталы 2020 года. Соответствующее решение было принято 12 мая на сессии областного Совета депутатов. По данным налогового ведомства, это позволит оказать поддержку более 9 тыс налогоплательщикам Витебской области.

Депутаты Витебского облсовета первыми среди коллег из других регионов воспользовались возможностью, прописанной в указе главы государства №143 «О поддержке экономики». По предварительным оценкам, такое послабление для малого бизнеса, которое будет действовать с 1 апреля, обойдется местному бюджету примерно в 2,2 млн рублей.

В условиях замедления предпринимательской активности на фоне сложившейся в мире эпидемиологической обстановки плательщики единого налога относятся к наиболее пострадавшему сектору малого бизнеса. Как сообщил начальник областной налоговой инспекции Валерий Лобацевич, мониторинги ситуации показывают, что выручка в ряде сфер деятельности сократилась в апреле в 2-3 раза. При этом ставка единого налога фиксированная и уплачивать ее надо наперед — таковы особенности данного режима налогообложения. Поэтому в указе наряду со снижением налоговой нагрузки для этой категории плательщиков предусмотрена возможность с начала любого месяца перейти на другой налоговый режим — упрощенную систему (УСН) или уплату подоходного налога. Смысл перехода в том, что налогообложению будет подлежать только полученная выручка, и налог необходимо будет платить не наперед, а поквартально. По оперативным данным, этой возможностью уже воспользовались около 40 предпринимателей. Вместе с тем, поддержанные сегодня плательщики единого налога в перспективе смогут компенсировать бюджету выпадающие доходы, когда выручка вернется на докризисный уровень, пишут «Витьбичи».

В последние годы ИП вносят основной вклад в количественный рост малого и среднего бизнеса на Витебщине. По данным на 1 апреля, всего зарегистрировано свыше 23 тыс. ИП, что на 5% больше, чем годом ранее. Наиболее высокими темпами эта категория плательщиков росла в 14 сельских районах, в том числе в Бешенковичском (12,5%), Дубровенском (12,2%), Лиозненском (11,9%), Толочинском (10,3%), Браславском (10%), Сенненском (9,5%), Верхнедвинском (9,4%) районах.