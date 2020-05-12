ЦИК Беларуси собирает деньги на проведение президентских выборов

Объявлен сбор средств на поддержку выборов. С этой целью создан внебюджетный фонд, который формируется за счет добровольного перечисления в него денежных средств организаций,

общественных объединений и граждан Республики Беларусь, сообщается на сайте ЦИК.

Средства внебюджетного фонда будут израсходованы на оплату дополнительных расходов, связанных с проведением выборов президента: изготовление дополнительного тиража информационных материалов о кандидатах в президенты Республики Беларусь, плакатов с датой выборов, материально-техническое

обеспечение территориальных и участковых комиссий по выборам президента Республики Беларусь, а также на оплату иных расходов, непосредственно связанных с избирательной кампанией.

Выборы в этом году планируется провести 9 августа. На сегодняшний день проходит первый этап — потенциальные кандидаты подают заявления на регистрацию инициативных групп.

На выборы президента из бюджета выделено 36 миллионов рублей. К ним добавятся и средства, собранные с граждан и организаций.