В Беларуси 24 873 человека, зараженных COVID-19. Суточный прирост стабильно более 900 случаев

В Беларуси на 12 мая зарегистрированы 24 873 человека с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава. Уже неделю прирост составляет более 900 случаев в сутки. За последние сутки зарегистрировано 967 новых случаев коронавирусной инфекции.



С начала эпидемии в Беларуси умерли 142 пациента, в том числе 7 за последние сутки. Выздоровели и выписаны 6974 пациента (плюс 443 человека за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.