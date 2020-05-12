﻿﻿ В Беларуси 24 873 человека, зараженных COVID-19. Суточный прирост стабильно более 900 случаев | vkurier.by

В Беларуси 24 873 человека, зараженных COVID-19. Суточный прирост стабильно более 900 случаев

минздрав Здоровье
Опубликовано

В Беларуси на 12 мая зарегистрированы 24 873 человека с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава. Уже неделю прирост составляет более 900 случаев в сутки. За последние сутки зарегистрировано 967 новых случаев коронавирусной инфекции. 

С начала эпидемии в Беларуси умерли 142 пациента, в том числе 7 за последние сутки. Выздоровели и выписаны 6974 пациента (плюс 443 человека за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Беларуси терпимой

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Рекордная смертность от коронавируса зафиксирована в Беларуси сегодня

Рекордная смертность от коронавируса зафиксирована в Беларуси сегодня

Кто будет баллотироваться на выборах на пост президента Беларуси — список кандидатов

Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Беларуси терпимой

ЦИК Беларуси собирает деньги на проведение президентских выборов

В Витебском районе обокрали торговый павильон

Где в Витебске появятся новые остановки, на которые потратят 170 тысяч рублей

«Не вижу конкурентов». Анна Канопацкая идет в президенты

Завтра в Витебской области будет холодно и мокрый снег

Глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико выдвигается в президенты

В президенты выдвинулся Владимир Провальский из Витебска

коронавирус
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Рекордная смертность от коронавируса зафиксирована в Беларуси сегодня
За последние сутки в Беларуси умерли 7 человек с диагнозом COVD-19.
026.1k.
Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Беларуси терпимой
На совещании с членами правительства, которое состоялось
12k.
В Бешенковичском районе уже у 60 человек выявлен коронавирус
По состоянию на 12 мая в Бешенковичском районе зафиксирован
0347
Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрированы 10 899
0229
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)