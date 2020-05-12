В Витебске на пожаре люди спасли мужчину, но женщина погибла

Сегодня в 10-33 в службу спасения Витебска поступило сообщение о пожаре дома по 1-му Ореховскому переулку.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление из-под кровли дома.

Хозяин дома, 1973 г.р., и его сожительница, 1964 г.р., на момент возникновения пожара находились в доме.

До прибытия подразделений МЧС населением из дома вынесен хозяин. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован в Витебскую областную клиническую больницу.

Работниками МЧС в составе звена ГДЗС вынесена из задымленной кухни (находилась на полу в бессознательном состоянии) гражданка. Позже работниками скорой медицинской помощи была констатирована ее смерть, сообщили в пресс-службе МЧС.

В результате пожара дома в комнате повреждены стены, имущество, закопчен потолок. Причина пожара устанавливается.