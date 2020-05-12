Глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико выдвигается в президенты. Его не отправят в изолятор на 15 суток

Избирательная кампания по выборам президента становится все более интересной. Пул кандидатов пополняется ежедневно. Появился кандидат, который составит конкуренцию и которого не отправят в изолятор на 15 суток, как это сделали с блогером Тихановским, 120 его сторонниками и журналистами. Как говорится, все люди равны, но есть люди, которых трогать нельзя.

Сегодня в выдвижении своей кандидатуры заявил глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Уже бывший глава… он уволился из банка, чтобы возглавить страну.



— Никогда не думал, что буду писать такой текст, и надеялся, что оставаться на позициях экономического аналитика и не заниматься политикой мне удастся до наступления новых времен в нашей стране. Но «никогда не говори никогда»! 🙁 Итак, я буду выдвигать свою кандидатуру на выборах 9 августа.

Я не наивный человек и прекрасно понимаю те граничные условия и правила игры, которые сформированы на этом поле в Беларуси, а самое главное — финальную часть этого «действа», которая была сформулирована еще в эпоху Сталина: неважно, как голосуют, важно, как считаем.



Однако, зная все это, я верю в ограниченность любой неэффективной системы, в возможности, которые предоставляют новые инструменты на базе современных технологий, а самое главное, я очень боюсь, что это последний шанс хоть каких-то выборов в независимой Беларуси. И я посчитал для себя недопустимым и стыдным жалеть о том, что не попытался что-то изменить, оправдывая себя тем, что изменить нельзя ничего.

Если можно честно описать ту ситуацию, в которой мы находимся, если верен анализ, почему мы дошли до этой точки, если можно предложить вариант решения проблемы, то должно и принять ответственность за реализацию этого варианта, пишет TUT.by.



Виктор Дмитриевич Бабарико родился 9 ноября 1963 года в Минске. Окончил Белорусский государственный университет в 1988 году, в 1995-м — Академию управления при Кабинете министров Республики Беларусь, затем, пять лет спустя — магистратуру БГЭУ. В банковской системе страны работает с июля 1995 года. Председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» назначен в июле 2000 года. 12 мая банк сообщил, что Бабарико вышел из состава правления и уволился с должности председателя правления по собственному желанию.

