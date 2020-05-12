Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Беларуси терпимой

На совещании с членами правительства, которое состоялось сегодня, Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси ситуация с заболеваемостью населения вирусами терпимая.

«Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что избранный в Беларуси «очаговый» метод борьбы с вирусами, стали использовать и другие страны.

После периода изоляции, многие страны начинают запускать экономику, возвращать людей на работу.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня приоритет — пневмониям, а не только COVID-19. По словам Лукашенко, в стране уже прирост заболеваемости пневмониями сократился по сравнению с тем, что было несколько недель назад.

«Дай бог нам на этом уровне выдержать», — надеется президент.

В Беларуси 23 906 человек с положительным тестом на COVID-19