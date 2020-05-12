Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрированы 10 899 новых случаев заражения COVID-19. Теперь страна занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией. Суммарно заразившиось коронавирусом в России уже 232 243 человека.Такие данные публикует центр по борьбе с коронавирусом в России.



Только за одни последние сутки в России умерли 107 человек. Теперь число погибших в стране достигло 2116.

Первое место по числу заболевших COVID-19 в мире занимают США с почти 1,4 миллиона случаев. В пятерку стран с наибольшим числом случаев заражения коронавирусной инфекцией входят, кроме США и России, по состоянию на 12 мая, Великобритания, Испания и Италия.