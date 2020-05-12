«Не вижу конкурентов». Анна Канопацкая идет в президенты

В пуле кандидатов в президенты Беларуси появилась изюминка. Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая заявила о своем участии в президентских выборах. Цель ее кампании — мирное реформирование системы государственного управления и экономики на благо граждан Беларуси.



На пресс-конференции, которую Канопацкая символично собрала в «Президент-отеле», экс-депутат заявила, что ситуация последних месяцев лишь обострила давно существующие проблемы в обществе и продемонстрировала неспособность государства защитить своих граждан, обеспечить уверенность в завтрашнем дне, предоставить социальные гарантии и возможность получать своевременную помощь, быть обеспеченными своевременной информацией, пишет TUT.by.

— Как результат такой политики мы видим сейчас полный кризис доверия к власти со стороны белорусов, особенно в регионах. Я не хочу быть сторонней наблюдательницей за этими деструктивными процессами, я хочу влиять на процессы и реформировать их, — заявила Канопацкая.

Экс-депутат отметила, что сегодня важно создавать реальные инструменты поддержки и развития местного бизнеса, который может стать драйвером роста экономики и обеспечения самозанятости белорусов, особенно в регионах.

— Я как женщина-политик не разделяю ценность мужских игрушек, демонстрирующих силу и власть, пришедших к нам из советского прошлого. Для меня важны человечность, добрососедство, политический нейтралитет, свобода. Я не обещаю, а делаю и несу ответственность за результат, — отметила Канопацкая.

Комментируя заявления тех, кто уже заявил о своем участии в выборах, Канопацкая заявила, что эти люди для нее не конкуренты.



— Я пока не вижу конкурентов. А если мы будем говорить о тех политиках, чьи взгляды мне близки, то могу сказать, что, к сожалению, последние события показали их неэффективность в борьбе с теми вызовами, с которыми сталкивается общество. Очень легко произносить лозунги и очень сложно что-то делать, — заявила экс-депутат.

На вопрос журналистов о том, как Канопацкая докажет, что она не кандидат-спойлер, экс-депутат заявила, что такое же мнение было о ней во время ее депутатства.

— Только своими действиями. Я очень часто слышала аналогичный вопрос, когда была депутатом Палаты представителей. Так вот я считаю, что то, что я делала в Палате представителей, те законопроекты, которые я предлагала, будучи депутатом, те обращения в суды, говорят о том, что я сегодня не являюсь ни спарринг-парнером, ни спойлером, ни представителем действующей власти, — сказала Канопацкая.

Конкретный формат кампании депутат будет определять и корректировать в зависимости от ситуации в стране вообще и от результата рассмотрения ее очередного обращения о неконституционности назначения президентских выборов седьмым и, как считает Канопацкая, нелегитимным составом Палаты представителей.

Анна Канопацкая — активистка ОГП, которая в 2016 году стала одной из двух оппозиционерок, прошедших в парламент. До этого она управляла юридической фирмой. В 2019 года Канопацкая планировала снова баллотироваться в депутаты, но ее подписи были признаны ЦИК недействительными. После этого Канопацкая устроилась на работу в австрийскую фирму юристом, но продолжала свою политическую деятельность.

В инициативной группе у Канопацкой уже около тысячи человек. В нее также вошли ее сестра Дарья Труханович, экс-заместитель председателя Партии БНФ, глава международной комиссии движения солидарности «Разам» Игорь Ляльков и Вадим Чернышов.

