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Где в Витебске появятся новые остановки, на которые потратят 170 тысяч рублей

ЖКХ
Опубликовано

На ряде улиц Витебска должны появиться новые остановочные павильоны, ЖКХ ищет подрядчика для их приобретения и установки.

Согласно информации тендера, новые павильоны собираются установить на остановочных пунктах восьми улиц Витебска (Смоленской, Красного партизана, Бровки, Правды, Буденного, Зеленогурской, Титова, Терешковой), а также четырех проспектов города (Московском, Победы, Людникова, Черняховского).

Где в Витебске появятся новые остановки, на которые потратят 170 тысяч рублей
Фото: Сергей Серебро

Точное количество остановочных павильонов в документации закупки не указано, сообщают «ННВ». На их приобретение и установку городская администрация планирует потратить из бюджета 170 000 рублей. Работы по монтажу должны быть завершены до конца августа текущего года.

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