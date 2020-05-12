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В Витебском районе обокрали торговый павильон

Криминал
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Обворованный за ночь павильон обнаружил утром владелец торгового объекта. Пока тот был закрыт, неизвестные преступники отжали входную дверь, обчистили полки и вскрыли кассу. Добычей злоумышленников стали продукты питания, выручка и несколько зажигалок на общую сумму в 250 рублей. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

На след подозреваемых вышли сотрудники уголовного розыска Витебского РОВД. Ими оказались двое неработающих мужчин 1998 и 2000 года рождения. Правоохранителям удалось выяснить и все обстоятельства произошедшего. Оказалось, что на кражу приятели решились после бурного застолья. Когда спиртное закончилось, они решили пополнить его запасы в местном торговом павильоне, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

При помощи куска арматуры мужчины отжали входную дверь. Пока один из подозреваемых «работал» внутри, второй следил за обстановкой. Обворовав торговый объект, приятели отправились пропивать добычу. В отношении криминального дуэта следователями возбуждено уголовное дело.

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кража в Витебске
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