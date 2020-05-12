Первый танкер с арабской нефтью для Беларуси прибыл в порту. Сырье переработают на «Нафтане»

В порту Клайпеды производится разгрузка танкера, который доставил нефть из Саудовской Аравии для Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». Далее сырье будет доставлено по железной дороге.

Это историческое событие, потому что впервые нефть с Аравийского полуострова поступит в Беларусь. Условия сделки озвучены не были, однако, вполне очевидно, что стороны довольны таким сотрудничеством, ведь Саудовская Аравия получает новый рынок сбыта, а Беларусь диверсифицирует источники поставок нефти, постепенно ослабляя давление со стороны России.