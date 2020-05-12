Празднование 500-летия Жировичского монастыря из-за коронавируса

Белорусская православная церковь приняла решение отменить мероприятия по случаю 500-летия со момента основания Жировичского монастыря.

Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь должен был отметить юбилей 19 и 20 мая.

«В настоящее время в связи с непредвиденной, сложной эпидемиологической обстановкой принято решение — перенести памятные юбилейные мероприятия на более поздний срок. Новые даты проведения будут определены после завершения эпидемии», — говорится в сообщении пресс-службы БПЦ.