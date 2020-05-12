Празднование 500-летия Жировичского монастыря из-за коронавируса

Белорусская православная церковь приняла решение отменить мероприятия по случаю 500-летия со момента основания Жировичского монастыря.
Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь должен был отметить юбилей 19 и 20 мая.
«В настоящее время в связи с непредвиденной, сложной эпидемиологической обстановкой принято решение — перенести памятные юбилейные мероприятия на более поздний срок. Новые даты проведения будут определены после завершения эпидемии», — говорится в сообщении пресс-службы БПЦ.
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