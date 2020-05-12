В Витебской области только восемь пациентов, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы

В Витебской области донорами плазмы стали восемь человек, переболевших COVID-19, сообщил главный врач Витебской областной станции переливания крови Владимир Плиш, передает БелТА.

Первый забор в Витебске был выполнен 21 апреля. Тогда донорами выступили три человека, четвертый не смог из-за наличия у него медицинских противопоказаний. В следующий раз выздоровевшие сдавали плазму 5 мая. Теперь, спустя 3 недели, общее число доноров имунной плазмы составляет всего 8 человек.

«В этот день из шести человек потенциальных доноров к донации допустили только пять из-за наличия противопоказаний у одного донора», — отметил главврач.

По его словам, на призыв сдать плазму после перенесенной коронавирусной инфекции обращаются многие. Однако не все могут стать донорами, и на это есть объективные причины, например, состояние здоровья, результаты анализов. А в этом случае большое значение имеет наличие антител в крови, которые и определяют положительный результат лечения.

«Мы благодарны каждому, кто изъявил желание стать донором, никому не отказываем, проводим беседу, уточняем наличие противопоказаний к донорству, по каждому человеку направляем запросы в поликлиники, сами делаем анализы. Все очень строго. Ведь донором может стать только здоровый человек», — подчеркнул Владимир Плиш.

Он также обратил внимание на вопрос использования средств индивидуальной защиты. «Повода расслабляться пока что я не вижу. Угроза еще не миновала, поэтому считаю обязательным соблюдение мер социального дистанцирования, ношение масок и перчаток в общественных местах. Я каждый день еду на работу и с работы в общественном транспорте в маске и перчатках, потому что уважаю других людей. И очень обидно, когда видишь рядом людей без средств защиты. В этот непростой период личная ответственность каждого человека должна быть повышена», — сказал медик.