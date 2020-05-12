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От отравления растением, выкопанным в огороде, умерли мужчина и ребенок

Шок
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Днем 9 мая 39-летний житель деревни Кожемякино Краснопольского района Могилевской области выкопал на участке рядом с домом корнеплод и принес его в дом, ошибочно полагая, что это съедобный овощ. Мужчина и его 10-летняя племянница съели его — и им резко стало плохо. Позже, несмотря на оказанную врачами помощь, мужчина и девочка умерли, сообщает СК.

От отравления растением, выкопанным в огороде, умерли мужчина и ребенок

Следователями было предварительно установлено, что погибшие употребили в пищу вёх ядовитый, известное также как цикута. Корнеплод изъят с места происшествия следователями. Назначена ботаническая экспертиза.

От отравления растением, выкопанным в огороде, умерли мужчина и ребенок

Цикута — очень распространенное растение и одно из самых ядовитых в мире. 

 

От отравления растением, выкопанным в огороде, умерли мужчина и ребенок

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