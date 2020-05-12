Девушка с парада c медалями на груди — кто она?

В Минске прошел парад Победы. Казалось, что больше всего публику поразит толпа людей преклонного возраста, которая собралась на мероприятии в разгар эпидемии коронавируса. Но внимание неожиданно привлекла молодая девушка в военной форме с полной грудью медалей. Многим это показалось странным: разве могла она воевать в 1945-м? А если нет, то почему носит медали своего дедушки? Снимок фотографа Onliner Влада Борисевича разом облетел все соцсети, породив некоторое количество мемов. Даже российский блогер Илья Варламов подметил фото и саркастично поинтересовался, не тяжело ли даме от такого количества медалей. Мало кто поверил, что девушка носит награды заслуженно. Кто же она такая и что за ордена прикрепила на китель? Разбирался Онлайнер.

Ее зовут Екатерина Алексеева, она старший офицер верификации управления департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Республики Беларусь. Звание — майор. Родом она из Климовичей. Гордость своих родителей. Хорошо училась в школе как по гуманитарным, так и по техническим предметам. Поначалу выбрала экономику в Кричевском лицее. Но через год, победив на областной олимпиаде по французскому языку, сменила место учебы, пишет «Родная ніва». Могилевский лицей №1 она окончила с отличием. Затем на одном из стендов в своем учебном заведении увидела информацию о правилах поступления на военный факультет Белорусского государственного университета и загорелась мечтой стать военным дипломатом, где конкурс для девушек составляет несколько десятков человек на место. С красным дипломом окончила БГУ по этой специальности.

Екатерина Алексеева — специалист в области контроля над вооружением. Это к вопросу о том, держала ли она в руках оружие. Девушка участвует в работе по сопровождению иностранных инспекций, нередко выезжает за рубеж, в совершенстве владеет французским, английским и испанским языками, изучает арабский.

Откуда медали?

На левой стороне кителя мы смогли рассмотреть юбилейные медали: «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков», «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», «100-лет Вооруженным Силам Республики Беларусь», а также ряд юбилейных медалей военной разведки. Такими медалями награждается основная масса военнослужащих, по крайней мере тех, кто служит без взысканий, а также участники парадов и учений. Кроме того, на груди у Екатерины есть почетная государственная награда — медаль «За безупречную службу» III степени. Такой медалью награждаются военнослужащие, безупречно прослужившие десять лет.

Все фото: onliner.by