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В Полоцком районе зарегистрировано 23 новых случая коронавируса

Полоцк Коронавирус
Опубликовано

23 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Полоцком районе за прошедшую неделю. Официальную статистику озвучил в своем инстаграм-аккаунте председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович.

Напомним, что неделю назад в Полоцком районе был 61 случай COVID-19 и 633 — пневмонии.

За период с начала года по 11 мая в Полоцке и Полоцком районе выявлено 660 случаев пневмонии, 537 пациентов вылечили. Зарегистрировано 84 случая COVID-19, выздоровели 24 человека. Такие данные привел председатель Полоцкого райисполкома.

По словам Марковича, такой результат достигнут благодаря профилактическим мерам и медицинскому персоналу.

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COVID-19 Игорь Маркович Полоцк
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