Активисты с «гробом» получили от 5 до 15 суток ареста

В суде Советского района Минска прошли суды над активистами «Молодёжного блока», которые 8 мая прошли с гробом на репетиции военного парада в Минске, сообщает Еврорадио.

Лиза Прокопчик осуждена на 5 суток ареста, Данила Лаврецкий — на 13 суток. Обоих их судили по Skype.

Милиционеры также задержали Петра Маркелова. В отношении него составили протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию сотрудника милиции. На ночь парня отправили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.