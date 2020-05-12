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Активисты с «гробом» получили от 5 до 15 суток ареста

Происшествия
Опубликовано

В суде Советского района Минска прошли суды над активистами «Молодёжного блока», которые 8 мая прошли с гробом на репетиции военного парада в Минске, сообщает Еврорадио.

Лиза Прокопчик осуждена на 5 суток ареста, Данила Лаврецкий — на 13 суток. Обоих их судили по Skype.

Милиционеры также задержали Петра Маркелова. В отношении него составили протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию сотрудника милиции. На ночь парня отправили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

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