﻿﻿ На горе Маяк в Браславском районе появится смотровая площадка с четырехэтажный дом | vkurier.by

На горе Маяк в Браславском районе появится смотровая площадка с четырехэтажный дом

Туризм
Опубликовано

Смотровую площадку на горе Маяк в Браславском районе планируется реконструировать, сообщила начальник отдела туризма Национального парка «Браславские озера» Юлия Павловская, передает БелТА.

На вершине горы Маяк высотой 174 м над уровнем моря и почти 45 м относительно близлежащих озер Струсто и Снуды есть смотровая вышка. С нее открываются красивейшие пейзажи. В этом году вышку планируется кардинально реконструировать. Высота новой смотровой площадки будет примерно равна четырехэтажному дому. Возвести объект намечено к концу этого года.

«Площадка будет модернизироваться и удлиняться для лучшего обзора. Наверху установят обзорную трубу», — сообщила Юлия Павловская.

В Национальном парке «Браславские озера» в этом году продолжат обустраивать инфраструктуру для активных туристов. Откроются шесть новых турстоянок с домиками-палатками, планируется строительство стоянок общего типа для семей и компаний. Будут разработаны новые экологические тропы и веломаршруты с фотозонами, информационными стендами, интерактивными обучающими площадками и обзорными местами. В этом году впервые у туристов появится возможность забронировать базы отдыха и туры через сайт парка.

Какие озера в 2019 году зарыблял национальный парк «Браславские озера»

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Новый поезд свяжет Полоцк с Брестом. Это будет самый протяженный маршрут в стране

Кто будет баллотироваться на выборах на пост президента Беларуси — список кандидатов

Новый поезд свяжет Полоцк с Брестом. Это будет самый протяженный маршрут в стране

Завтра в Витебской области будет холодно и мокрый снег

В Витебской области только восемь пациентов, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы

В Полоцком районе зарегистрировано 23 новых случая коронавируса

Более 400 медработников в Новополоцке получат денежную надбавку за работу с COVID-19

Журналист попал со скамьи подсудимых в реанимацию в Глубоком

От участия в президентских выборах отказалась ещё одна партия

Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
От отравления растением, выкопанным в огороде, умерли мужчина и ребенок
Днем 9 мая 39-летний житель деревни Кожемякино Краснопольского
0116
Крупные штрафы получат участники похода в Березинский заповедник
Крупные штрафы придется заплатить участникам нелегального
0535
Запрет на лов всех видов рыбы и раков введен в Витебской области
В Витебской области действует запрет на лов рыбы.
414.5k.
В Полоцком районе в честь 75-летия Великой Победы заложили новый парк
Аллею и парк заложили в честь 75-летия Великой Победы
0506
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)