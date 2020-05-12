От участия в президентских выборах отказалась ещё одна партия

Белорусская партия «Зелёные» отказалась участвовать в нынешних президентских выборах. Заявление появилось в аккаунте в Фейсбуке.

«Белорусская партия «Зелёные» не будет участвовать в президентской кампании 2020 года и выставлять своего кандидата«, — говорится в заявлении.

Своё решение партийцы объясняют тем, что сбор подписей за кандидатов пройдет в разгар эпидемии коронавируса в Беларуси. «Власти самоустранились от решения этой проблемы, не предложив безопасного для членов команд кандидатов и избирателей способа контакта во время кампании«, — считают в партии.

Кроме того, в партии считают, что для кандидатов в президенты созданы неравные условия. Ожидаются фальсификации и использование административного ресурса. В то время как партийцы не в состоянии собрать положенные 100 тысяч подписей.

Упомянули в партии и сообщение председателя ЦИК Лидии Ермошиной об особенностях избирательной кампании в условиях эпидемии COVID-19. В партии «зелёных», считают, что эти ограничения могут помешать общественному контролю над процессом выборов.

Ранее от участия в выборах отказались Партия БНФ. Количество снявшихся кандидатов растет.