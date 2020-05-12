13 мая Европарламент рассмотрит визовое соглашение с Беларусью

13 мая Европарламент должен ратифицировать соглашения с Беларусью об упрощении визового режима и о реадмиссии. Эти вопросы значатся в повестке пленарного заседания Европарламента.

Напомним, что Беларусь и ЕС подписали эти соглашения еще 8 января 2020 года в столице Евросоюза Брюсселе. Александр Лукашенко со стороны Беларуси подписал законы о ратификации договоров с Евросоюзом. Это произошло 9 апреля.

После ратификации соглашения Европарламентом для белорусов шенгенские визы будут стоить всего 35 евро, в то время как сейчас их стоимость составляет 80 евро.

Кроме того, после подписания соглашения получить визы станет проще. Некоторые категории граждан смогут рассчитывать на бесплатные визы.

Действовать двухстороннее соглашение между Беларусью и Евросоюзом начнет с 1 июля.