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Журналист попал со скамьи подсудимых в реанимацию в Глубоком

Власть
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Сегодня в Глубоком проходил суд над журналистом Дмитрием Люпачем. В зале суда ему стало плохо, жена вызвала скорую. В больнице его поместили в реанимацию.

Судья Дмитрий Тарасевич признал журналиста виновным в незаконном изготовлении продукции СМИ и участии в несанкционированном массовом мероприятии. Его судили по части 2 сатьи 22.9 и статье 23.34 КоАП. До суда в течение трех суток Лупач пребывал в изоляторе временного содержания.

Журналист признан виновным из-за участия в «несанкционированном массовом мероприятии» — встрече блогера Сергея Тихановского с подписчиками. За это он наказан арестом на 10 суток.

Кроме того, за «незаконное изготовление продукции СМИ» Лупач заплатит штраф 1215 рублей.

После окончания суда журналисту стало плохо. Врачи скорой помощи, которых вызвала жена журналиста, диагностировали гипертонический криз. Его срочно госпитализировали и поместили в реанимацию, сообщает БАЖ со ссылкой на супругу журналиста.

Кроме журналиста из Глубокого, в этот день судили еще несколько человек, бывших на встречах с Тихановским, всех их обвиняли в участии в несанкционированных мероприятиях. Всего более 120 человек задержаны после встреч с Тихановским.

По 10 суток получили: в Орше — Александр Андреев и Илья Тихонов, в Витебске — Александр Ильинец. Андрей Зуев в Новополоцке получил 7 суток ареста. Виталий Белевич из Полоцк оштрафован на 215 рублей, сообщает правозащитный сайт «Витебская вясна».

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