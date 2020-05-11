В Витебске, Орше, Полоцке, Новополоцке, Глубоком, Поставах и по всей стране судят участников встреч с блогером Тихановским и активистов

11 мая начались суды над активистами и сторонниками блогера Сергея Тихановского, задержанных в последние дни, сообщает TUT.by.

Суды на Витебщине

В Витебской области под преследование попало около 20 человек, на которых милиционеры составили протоколы за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Витебск

В Витебске были задержаны восемь человек. Витебского члена Партии БНФ Александра Ильинца осудили на 5 суток ареста. Судьба еще пятерых задержанных уточняется.

Известно, что задержанных за административные правонарушения сейчас в помещение суда не привозят — заседания проводятся в онлайн-режиме: обвиняемый остается в ИВС, с судьей он контактирует через скайп.

Те же, кто хочет поддержать обвиняемых, могут находиться в судебном зале и слушать процесс, при этом экран компьютера повернут к судье.

Полоцк

В Полоцком суде планируются рассмотрения дел задержанных в выходные. Среди них Виталий Белевич, которого будут судить в здании РОВД.

Родственникам сказали, что суд будет онлайн.

Новополоцк

В Новополоцке должны состояться суды над Еленой Гурченок и Андреем Зуевым.

Орша

Около 30 человек собралось в здании суда Оршанского района и г. Орша. Здесь сегодня судят Илью Тихонова и Александра Андреева, которых задержали 9 мая и до суда поместили в ИВС. Присутствующих не пускают на заседания, они требуют книгу жалоб и предложений, а также позвать председателя суда.



Как позже сообщила жена Александра Андреева, судья Дмитрий Разумович осудил мужчину на 10 суток ареста.

Илью Тихонова также наказали арестом в 10 суток.

Глубокое

Утром в суде Глубокского района начались судебные процессы. Журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача, который содержался в ИВС все выходные, обвиняют в участии в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП). Он освещал встречу с блогером Сергеем Тихановским.

Как сообщает БАЖ, судья Дмитрий Тарасевич озвучил, что Дмитрия Лупача судят по части 2 статьи 22.9 КоАП — за незаконное изготовление и распространение продукции СМИ. Но Дмитрий Лупач заявил ходатайство, чтобы его судили сразу по двум статьям: также и по статье 23.34 КоАП — по обвинению за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Журналист также заявил еще одно ходатайство: он хотел ознакомиться с делом и попросил на это семь минут. Судья назначил перерыв на десять минут. После перерыва Дмитрий Лупач озвучил новое ходатайство о заключении договора с адвокатом из Витебска или Минска. На что судья Дмитрий Тарасевич сначала сказал, что в таком случае суд перенесется на среду. Но потом объявил перерыв: сообщил, что на это он журналисту дает несколько часов. Процесс продолжится в 16.00.

На 10 часов утра повестки в суд получили Данила Ермолович и Людмила Борейко, которых обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Поставы

В суде Поставского района суд должен рассмотреть дело Олега Новикова. Он был задержан 8 мая и до суда помещен в ИВС.

Напомним, днем 6 мая блогера Сергея Тихановского задержали под Могилевом, куда он направлялся на следующий день после того, как в город приехала команда его YouTube-канала. Это вызвало череду акций поддержки в разных городах страны, которые заканчивались задержаниями. Позже начались задержания участников встреч с Тихановским в регионах.



Суды за пределами Витебской области

В Бресте проходят суды на участниками протестов против аккумуляторного завода. Блогер Сергей Петрухин получил 15 суток ареста по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массового мероприятия) за «кормление голубей» на площади 19 апреля, сообщает spring96.org. Кроме него, в Бресте по той же статье должны судить еще 7 человек.

В Лиде Павел Антипкин, участник встречи с блогером Тихановским получил 15 суток ареста. После встречи в Лиде было задержано шесть участников встречи с блогером. Среди них – фельдшер скорой помощи Павел Палейчик, который получил 7 суток ареста.

В Могилеве блогер и журналист Михаил Аршинский получил 10 суток ареста, активистка движения «Матери 328» Инна Джумова – 3 суток. Два человека получили 8 и 10 суток ареста, один – штраф в 25 базовых величин (675 рублей). Суды над еще 7 людьми пройдут позже.

В Бобруйске будут судить 6 задержанных. Кроме этого, суды проходят в Мозыре и Жлобине.

Блогера Сергея Тихановского, автора канала «Страна для жизни», задержали 6 мая и отправили отбывать 15 суток ареста по январскому приговору суда.