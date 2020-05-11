Желающих побороться за президентский пост становится все больше

В Центризбирком Беларуси подали документы на регистрацию инициативных групп три «кандидата протеста» — Вероника Мищенко, Анжелика Железнякова и Александр Гречишников. Об этом в социальной сети Facebook сообщил оппозиционный политик Николай Статкевич.

Гречишникову 44 года, он из Минска, ИП. Железняковой 53 года, она из Минского района, временно не работает. Мищенко 52 года, она из Жлобинского района, ИП.

По словам Статкевича, это была «пробная подача на регистрацию». Другие «кандидаты протеста» подадут документы 14 мая. Николай Статкевич напоминает о блогере Сергее Тихановском, который объявил о своих президентских амбициях и находится под административным арестом в Гомеле, и десятках других активных людей. «Свободу арестованным за правду!» — пишет политик.

Ранее заявили, что собираются поучаствовать в президентской кампании, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Также о таких планах заявила индивидуальный предприниматель из Минска, 51-летняя Наталья Кисель. Она — заместитель директора транспортной компании по грузоперевозкам. Политического опыта у нее нет.

В видеообращении о намерении поучаствовать в президентской кампании заявил фермер из Гомельского района Юрий Ганцевич. Ему 44 года. Он поддерживает Сергея Тихановского, критикует власть.

О президентских амбициях заявил и индивидуальный предприниматель, христианский демократ Николай Артюхов. Он также поддерживает Тихановского, собирается вести кампанию за свои средства и пожертвования, а вот иностранную поддержку и поддержку властей он принимать не будет.

Надеется и на Божью помощь. «Я — государственный человек. Знаю эту государственную систему, работал в ней и очень хочу сделать ей оптимизец», — пишет Артюхов.