﻿﻿ В России на репетициях парада Победы более 350 курсантов и офицеров заразилось COVID-19 | vkurier.by

В России на репетициях парада Победы более 350 курсантов и офицеров заразилось COVID-19

Коронавирус
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По меньшей мере 376 человек заболели COVID-19 после репетиций парада Победы. Среди них были несовершеннолетние. Об этом сообщает Meduza, ссылаясь на издание «Проект», и слова самих курсантов, родителей и знакомых военных.

Репетиции парада Победы проходили несколько раз в неделю на полигоне Алабино в период с 25 марта по 16 апреля. Именно в те дни в Москве и области действовали ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса. Репетиции завершили досрочно после того, как президент России Владимир Путин решил перенести парад.

В репетициях должны были участвовать 42 военных подразделения из 17 регионов России, а также сводный оркестр Минобороны и Росгвардии, знаменная группа парада Победы, «Юнармия» и казаки Всевеликого войска Донского. Ожидалось, что в параде Победы будут участвовать около 15 тысяч человек, сколько из них участвовали в репетициях, неизвестно.

В Минобороны России информацию «Проекта» не комментировали. Согласно официальной информации на 10 мая, COVID-19 диагностировали у 1723 военнослужащих, 1132 курсантов и учащихся высших военных учебных заведений и у 55 воспитанников довузовских учебных заведений. Всего 2910 человек.

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