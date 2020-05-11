Компания «Витебскмясомолпром» оказала витебским больницам помощь на сумму около 820 долларов США

Продавцы, как и медики, в условиях эпидемии коронавируса подвержены повышенному риску заражения инфекцией, ведь ежедневно они имеют дело с огромным количеством покупателей. Между тем крупная торговая организация «Витебскмясомолпром» Витебского концерна «Мясо-молочные продукты» старается не только обеспечить средствами индивидуальной защиты своих сотрудников, стоящих за прилавками или у касс, но и помочь медикам, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19.

Профсоюзная первичка выступила с инициативой оказать помощь учреждениям здравоохранения, администрация и коллектив предприятия единогласно поддержали предложение. В результате Витебской областной больнице и Витебской городской больнице скорой медицинской помощи передали продукты питания, средства личной гигиены, уходовую косметику и 100 защитных щитков для лица на общую сумму 2 тыс. рублей (что составляет около 820$).

Как отметила представитель компании Валерия Бурова, акцию провели впервые, но не исключено, что будет продолжение. Главная цель – помочь прежде всего медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Персонал, который каждый день исполняет свой профессиональный долг в так называемой грязной зоне, испытывает огромную нагрузку, а осилить ее проще, если есть поддержка не только коллег, близких, но и других неравнодушных людей.