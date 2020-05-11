В Витебске работает телефон доверия, консультирует психолог

По инициативе первичной организации ВГУ имени П. М. Машерова ОО «Белорусский союз женщин» в рамках акции «Марафон поддержки» на базе университета работает телефон доверия.

Вас выслушают, поддержат, дадут рекомендации по сохранению внутреннего спокойствия, самообладания и подскажут, как действовать в трудной жизненной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, пишут «Витьбичи».

Опытный практический психолог со стажем работы 26 лет Татьяна Кукина с 9.00 до 13.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, готова оказывать психологическую помощь и поддержку нуждающимся. Связь со специалистом по телефону в Витебске 8-0-212-27-70-35.