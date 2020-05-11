Музейная неделя проходит в Витебске

С 11 по 17 мая 2020 года проходит #MuseumWeek – это всемирный фестиваль культурных учреждений в социальных сетях. По традиции, каждый из дней акции посвящен определенной теме, но одной из важнейших, объединяющих тем станет #ЕдинениеMW.
В этом году все филиалы Витебского областного краеведческого музея присоединяются к Международной акции:
- Ратуша,
- Музей истории частного коллекционирования,
- Художественный музей
- Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнево».
Программа:
Первый день Музейной недели – 11 мая – посвящен медикам и всем, кто находится на передовой в борьбе с COVID-19. Также это хороший повод вспомнить о героях в произведениях искусства. Хэштег – #ГероиMW;
12 мая – #КультураНаКарантине, этот день посвящен творческому челленджу –воссозданию произведений искусства!
13 мая – тема #ВместеMW – объединение усилий «Одному быстрее, вместе — дальше!».
14 мая мы вспомним самые яркие моменты из жизни нашего музея и обозначим хэштегом #МузейныеМгновенияMW.
15 мая – день, посвященный климатическим изменениям и связанным с ними вызовами и проблемами (#КлиматMW).
16 мая – #ТехнологииMW. Технологии помогают людям быть на связи! Мы также не остаемся в стороне!
17 мая – Завершается Музейная неделя на прекрасной высокой ноте – #МечтыMW. Новый мир начинается с мечты!
Оставайтесь с нами и проведите Музейную неделю по-настоящему увлекательно!
Официальные страницы и группы наших музеев ВКонтакте:
https://vk.com/ratusha_vit
https://vk.com/zdravnevo1892
https://vk.com/pen1854
https://vk.com/michk_vokm
Организаторы: https://museum-week.org/