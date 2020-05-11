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Шесть новых специальностей появится в вузах Витебской области

Образование
Опубликовано

В высших учебных заведениях Витебской области в новом учебном году появятся шесть новых специальностей, сообщили в вузах региона, пишет БелТА.

Три новые специальности появятся в Витебском государственном университете имени П.М.Машерова. Их абитуриентам предложат филологический факультет и факультет математики и информационных технологий. Документы теперь можно будет подать на специальности «русский язык и литература. Иностранный язык (китайский)», «лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)» и «управление информационными ресурсами». Срок обучения — от 4 до 4,5 года. Для поступления на эти специальности молодые люди могут сдать на ЦТ любой иностранный язык.

Новые специальности откроются в Полоцком государственном университете. На юридическом факультете будут набирать абитуриентов на специальность «таможенное дело», а факультет информационных технологий предложит абитуриентам «информационные системы и технологии (в экономике)». Студенты будут получать знания на очной форме обучения в течение четырех лет.

На факультете экономики и бизнес-управления Витебского государственного технологического университета начнут обучать по специальности «экономика электронного бизнеса». Получить высшее образование юноши и девушки смогут на дневной форме. Спустя четыре года учебы выпускникам будет присвоена квалификация «экономист-программист».

Во время вступительной кампании 2020 года университеты Витебской области планируют зачислить на бюджет около 2 тыс. студентов.

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